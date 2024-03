La razón por la que Néstor Lorenzo no habría convocado a Miguel Borja a la Selección Colombia

El entrenador Néstor Lorenzo eligió la lista de 26 convocados de la Selección Colombia para los compromisos amistosos ante España y Rumania, los cuales se disputarán en territorio europeo, nómina que ha generado algunos cuestionamientos, especialmente por la ausencia de futbolistas que pasan por una gran actualidad.

Uno de los jugadores que más ha sido reclamado por la prensa y la afición, es el delantero de River Plate, Miguel Ángel Borja, jugador que es uno de los mejores del campeonato argentino, es el goleador del equipo de la ‘banda cruzada’, es por esto que muchos daban como un hecho que sería convocado, por eso llamó mucho la atención que no esté.

El motivo de la ausencia de Miguel Borja en la Selección Colombia

Que Néstor Lorenzo no haya convocado a Borja para los partidos amistosos, ha sido uno de los principales temas de debate en los espacios deportivos, debido a que esto baja las posibilidades de que esté en la Copa América, es por esto que en programa ‘F90’ del canal ESPN, el periodista Luis Arturo Henao, reveló la que sería la razón por la que el goleador no fue llamado.

Según Luis Arturo, Miguel no es del gusto de Lorenzo, por ser un futbolista individualista y no tan colectivo, como sí lo es, por ejemplo, Rafael Santos Borré, quien ha venido siendo el atacante titular para el entrenador argentino, jugador que sí fue convocado, a pesar de que viene sin ritmo por no jugar desde hace varias semanas.

“Esa es la razón, Borja no es colectivo. La explicación del entrenador es que no es colectivo, como es un jugador de área. Aquí lo curioso es que solo llamó 3 nueve y siempre lleva 4”, contó Henao, revelación que llamó mucho la atención en los panelistas del programa, que se mostraron muy en desacuerdo con que Migue no haya sido convocado.

Los números de Miguel Borja en la temporada

El delantero es uno de los colombianos que más se está destacando en el exterior, teniendo cifras muy importante a la hora de anotar, con 10 goles en la Liga de Argentina en 9 partidos que ha disputado, lo que la da un promedio de más de un tanto anotado por juego. Además, Miguel también tiene un gol en la Copa Argentina, números por los que extraña que no sea convocado.