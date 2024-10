El partido Bolivia vs. Colombia se jugará el próximo 10 de octubre a partir de las 3:00 pm, hora colombiana, en el estadio de El Alto. El juego es válido por la novena fecha de las Eliminatorias.

“Es la más poderosa del continente”, es la frase en la que ‘Fútbol-Manía’ concuerda al momento de describir a la Selección Colombia. Los periodistas saben de su gran momento y el ‘aire en la camiseta’ de Bolivia no es suficiente para estar a la par en la previa del compromiso.

No es un secreto que argumentos tiene. La Selección Colombia se presenta a este partido contra Bolivia siendo subcampeona de la Copa América y estando muy cerca de la clasificación al Mundial 2026.

Los especialistas de ‘Fútbol-Manía’, un espacio deportivo muy influyente en la opinión pública boliviana, de los más vistos en el país, que reúne a las voces más autorizadas del fútbol boliviano y con reportería en el lugar de los hechos, no para de analizar y seguir a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, que para esta mesa de trabajo, es la favorita a la victoria.

El programa deportivo más escuchado de Bolivia dio su punto de vista sobre el partido que se jugará por la novena fecha de las Eliminatorias Conmebol contra la Selección Colombia. ‘La Verde’ no quita de la lista el máximo objetivo, que es ganar en el estadio de Villa Ingenio, a más de cuatro mil metros de altura.

