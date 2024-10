Se ajustan los últimos detalles para el partido por la novena fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 entre la Selección Bolivia y Colombia, que se jugará en el estadio ‘Titán’ de Villa Ingenio, a más de cuatro mil metros de altura. El equipo colombiano, con toda la jerarquía posible, va en condición de visitante por los tres puntos para seguir en la parte alta de la tabla de posiciones.

Más allá de que le toca de visita, la Selección Colombia es favorita a la victoria, pese a que los bolivianos se ven confiados y con total inspiración tas volver a la pelea en septiembre. Tienen ‘aire en la camiseta’, tras los seis puntos de seis posibles en la doble fecha pasada, donde superaron a Venezuela y Chile. Contra la máquina de Néstor Lorenzo, tiene pinta de partidazo.

En Bolivia saben muy bien que se juegan gran parte de sus posibilidades para ir al próximo Mundial de 2026. Volvió a la pelea, pero necesita sumar de a tres en El Alto para mantenerse, al menos, en la zona de repechaje. El triunfo contra Colombia les resulta fundamental.

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

La previa del juego no ha sido esquiva a la polémica. El técnico de Bolivia, Óscar Villegas, se ve confiado con su equipo y advirtió a Colombia que no teme y que va por la victoria. Néstor Lorenzo, por su parte, acusa a los bolivianos de espionaje y algunas maniobras que trataron de impedir la buena logística en suelo boliviano. En esa respuesta, el entrenador argentino expuso el trastorno al que los jugadores colombianos se enfrentarían en El Alto.

El mensaje del técnico de Bolivia a Colombia por la altura

Para Óscar Villegas, el itinerario de la Selección Colombia por Cochabamba no es del todo acertado. Lo criticó, diciendo que el plan no les aportará nada en la aclimatización. Néstor Lorenzo le respondió inmediatamente y dijo que no hay “receta mágica” para dosificar perfectamente un partido en la altura.

“Tratarán de dosificar, pero la verdad es que Cochabamba, desde nuestro punto de vista, no les aportará nada en la aclimatación. Es como estar en la zona sur y estar tres o cuatro días antes, capaz que acá está mejor porque hay un poco más de altura, pero insisto, lo que va a pasar en este partido va a depender de la propuesta de Bolivia“, dijo Óscar Villegas en rueda de prensa.

La respuesta de Lorenzo y el trastorno al que Colombia se expone

“No hay una receta mágica, ni certera (para jugar en la altura), uno busca variantes que le ayuden a apaciguar los efectos de la altura, pero estamos haciendo todo lo posible desde el área médica y física”, dijo Lorenzo en modo respuesta a Óscar Villegas.

Por otra parte, Lorenzo habló de la hipoxia, un trastorno en el que se presenta disminución del suministro de oxígeno al cerebro. Esta deficiencia puede estar ligada a tres acciones: el tabaquismo, la inhalación de gases o la exposición a grandes alturas. En Colombia, la tercera razón es la que preocupa, pues es de saber que El Alto está a 4.150 sobre el nivel del mar.

