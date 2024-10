Jefferson Lerma y Richard Ríos vuelven a la titular y harán el tándem en el medio. James Rodríguez y Luis Díaz estarán acompañados por Jhon Arias en el tridente de ataque y el cambio casi cantado, Jhon Jader Durán por Jhon Córdoba como único nueve de área, no va a suceder. El delantero del Krasnodar va desde el pitazo inicial con la ‘Tricolor’.

La Selección Colombia no perdió tiempo y se recuperó rápidamente del golpe en El Alto ante Bolivia, en la novena fecha de las Eliminatorias Conmebol. El equipo de Néstor Lorenzo pasa la página y con el calor barranquillero, sueña con un triunfo para dar un verdadero salto en la tabla de posiciones y acercarse al sueño del Mundial 2026.

