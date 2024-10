Grave denuncia de periodista chileno sobre el Metropolitano de Barranquilla

Además, Israel atacó nuevamente el clima: “A mí me da risa porque nosotros reclamamos contra la altura de Bolivia y no reclamamos con que nos ponen a jugar en el trópico, con 35°, con 96 % de humedad y en una cancha que es pesada”.

Vale resaltar que este tipo de prácticas sobre la gramilla o modificaciones que se realicen, debe tener el visto bueno de la FIFA. Es decir, que si hay un cambio, alteración o movimientos, debe estar autorizado por la entidad mundial. A la fecha, no se conoce algún tipo de tratamiento diferente en el Metropolitano de Barranquilla.

El periodista Mauricio Israel, en el programa Círculo Central, insinuó que a la gramilla del Metropolitano se le haría un tratado muy particular con agua para hacer un poco más difícil el terreno de juego.

Lo de Chile es para el olvido. Está cerca de quedar sin posibilidades de Copa Mundo en el 2026 y el proceso de Ricardo Gareca no convence. No se ve un relevo generacional tras la época del bicampeonato de América. Los chilenos van a cumplir tres Mundiales consecutivos sin clasificar. La prensa desespera con Gareca y del resultado en Barranquilla, seguramente, dependerá su continuidad.

La Selección Colombia , tras perder el invicto en Eliminatorias Conmebol ante Bolivia en El Alto, pasa la página y se concentra en su próximo reto, la Selección Chile de Ricardo Gareca. El equipo colombiano no pierde tiempo, se recupera y se enfoca en sumar tres puntos más para acercar el sueño del Mundial 2026. En el Metropolitano de Barranquilla, enfrentará a un alicaído rival.

