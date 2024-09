Néstor Lorenzo contó que el golpe le provocó una conmoción y que entró un poco mareado al vestuario. Lo mejor era tomar medidas y darle reposo, pensando en Argentina. Pese a la angustia, el entrenador de la Selección Colombia aseguró que está bien y quesu reporte no es de peligro. Aún no está descartado.

Carlos Cuesta, defensa de la Selección Colombia. (Photo by Grant Halverson/Getty Images)

La Selección Colombia está imparable, no baja la guardia y cada vez más confirma que es un equipo élite. En su peor versión, la ‘Tricolor’ ha demostrado que es incapaz de dar por perdido un partido. Cuando el primer plan no sale como se espera, el técnico Néstor Lorenzo tiene la capacidad de corregir rápidamente y hacer de las suyas en el segundo tiempo, con el toque adicional que recambio de calidad es lo que tiene en el banquillo.

