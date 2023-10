Leonardo Castro fue uno de los jugadores convocados a última hora en la Selección Colombia. El delantero de Millonarios fue sorprendido tras la baja de último momento de Diego Valoyes. “Los nuevos jugadores que integrarán el grupo de futbolistas serán: Juan David Mosquera perteneciente al Portland Timbers y Leonardo Castro de Millonarios FC, los cuales estarán arribando a la concentración en Barranquilla lo antes posible”, fue el comunicado de la FCF.

El delantero que llega por primera vez a este proceso de Néstor Lorenzo habló con los medios de comunicación y contó detalles de lo que le dijo el entrenador en su llegada. La bienvenida vino con algunas frases contundentes, pero que lo motivaron a hacer las cosas de la mejor manera.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

Las palabras de Néstor Lorenzo para Leonardo Castro

Leonardo Castro fue el último en sumarse a la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla. Al hablar con Néstor Lorenzo, el entrenador le dijo: “el profe me dio la bienvenida, que aprovechara el momento, puede que me tenga en cuenta para algunos minutos, me dice que disfrute y sepa mantener el nivel que llevo”.

Añadió: “esta convocatoria me sorprendió. Hemos venido trabajando fuerte para defender esta camiseta y en una oportunidad que me dé el profe espero aprovecharla”.

La bienvenida de Álvaro Montero

Álvaro Montero es una de las figuras de su actual club, Millonarios. Los dos se han convertido en jugadores importantes para el equipo ‘embajador’ y ante la convocatoria de último momento, su compañero le dijo: “estoy impresionado por el recibimiento del grupo, mucha humildad. Montero es como mi papá acá, me dijo que aprovechara, viviera el momento y estuviera listo para una oportunidad”.

La opinión de Leonardo Castro sobre Uruguay

“Es un equipo con mucha garra, vendrán a llevarse los tres puntos, pero se encontrarán con una Selección que viene haciendo las cosas bien, deben tener precaución con algunos de nuestros jugadores. El horario es fuerte, pero nosotros hemos jugado en Barranquilla, sabemos lo que significa, el horario no nos va a perjudicar”, finalizó.