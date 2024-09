Lo que Colombia le debe mostrar a la FIFA para tener más opciones de ganar el Mundial

Es ahí donde se encienden las ilusiones para tener un ‘camino más sencillo’, pues la Selección Colombia no se baja del Top 10 y lo más probable es que sea cabeza de grupo en el 2026. Para la doble fecha de septiembre, el equipo colombiano no empezó de la mejor manera con el empate ante Perú, pero el triunfo ante Argentina dejó los ánimos en alto.

Con 48 equipos, la fase de grupos tendrá más partidos en su totalidad y pasará de 8 a 12 zonas con cuatro selecciones cada una, accediendo, además, los ocho mejores terceros a la siguiente ronda. Aunque no está confirmado, lo más probable es que los 9 primeros del Ranking FIFA sean cabeza de serie para el sorteo, más los tres anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.

Y es que el sueño de ganar el Mundial parece que se toca. Se visualiza en el horizonte cargado de competencia que habrá en Estados Unidos, México y Canadá. El país no se cansa de soñar con una victoria histórica debido al buen fútbol que tiene la Selección Colombia actualmente. A todo esto, se agrega una posibilidad más para que la ‘Tricolor’ tenga, relativamente, un ‘camino más fácil’ durante la Copa Mundo.

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

