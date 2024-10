Cabe recordar que el Ranking FIFA ordena y facilita el sorteo. Por ejemplo, en Qatar 2022, los siete primeros de este listado estuvieron en la primera fila, junto al país anfitrión. En Rusia 2018, Colombia no alcanzó, pues quedó 13° en el listado oficial de la entidad.

Más allá de este buen andar y las ilusiones colombianas, la actualización del Ranking FIFA no cayó muy bien en la Selección, más exactamente porque el equipo salió de la zona de ‘cabezas de serie’ para el Mundial 2026. Cabe recordar que habrá nuevo formato y los nueve primeros ocuparán ese lugar, sumando los tres anfitriones (México, USA y Canadá), para un total de 12 selecciones.

Este grupo de altísimo nivel permite soñar, incluso a lo grande. Se cree que algo más puede venir luego del subtítulo en la Copa América 2024. Muchos expertos comienzan a decir que la Selección Colombia sería favorita a la Copa Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Néstor Lorenzo no piensa en otra cosa que en la clasificación lo más pronto posible.

Eso parece no ser un problema para Néstor Lorenzo. Llega el mes de noviembre y hay una nueva oportunidad para recomponer el camino e incluso clasificar anticipadamente al Mundial 2026. Si no es en 2024, esa clasificación podría darse en 2025, pues la Selección Colombia suma 19 puntos y escolta a Argentina, que es líder en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo, entre más pasa el tiempo, demuestra que está para grandes cosas, más allá de la caída en El Alto ante Bolivia, por la novena fecha de las Eliminatorias Conmebol. Este resultado impactó al fútbol mundial y no solo eso, sino que afectó al equipo colombiano en el Ranking FIFA.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.