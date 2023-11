Faltan solo horas para el encuentro entre la Selección Colombia y Paraguay por la sexta fecha de estas Eliminatorias Sudamericanas. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo visitará el Estadio Defensores del Chaco y se verá en la obligación de hacer algunas rotaciones con respecto al once presentado el pasado jueves ante Brasil.

La Selección Colombia llega a la ciudad de Asunción con la intención de llevarse los puntos ante Paraguay. El equipo cafetero viene de un triunfo importante ante un rival complicado como Brasil, por lo que llegan en un momento anímico muy positivo.

Sin embargo, Néstor Lorenzo se encuentra con algunas dificultades de cara al partido de este martes. El entrenador no contará con 3 de los futbolistas que fueron alineados en el once inicial del partido contra Brasil, por lo que deberá hacer algunas modificaciones.

RCN ha nombrado a los jugadores que entrarían en lugar de estas tres bajas en el partido de este martes. Néstor Lorenzo intenta no modificar demasiado su planteamiento, pero las circunstancias obligan al entrenador a rotar ante Paraguay.

¿Quiénes estarán ausentes en el partido?

Davinson Sánchez es la primera de las bajas que tendrá la Selección Colombia en el encuentro de este 21 de noviembre en la capital paraguaya. El zaguero central estará ausente en el partido por acumulación de tarjetas amarillas y el jugador que entrará en su lugar será Carlos Cuesta.

Por otra parte, está la conocida baja de Deiver Machado. El jugador había finalizado el partido ante Brasil con molestias físicas. La Selección Colombia confirmó su lesión por medio de un comunicado, asegurando que este pondría rumbo a Francia.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores se permite comunicar que el jugador Deiver Machado del R. C. Lens, no podrá continuar en la convocatoria debido a molestias físicas que le impiden estar en plenitud de condiciones” dice el parte médico.

Sin saber exactamente cuál es el problema con Deiver Machado, habrá otro cambio en el once inicial de este martes. Ante el infortunio con el defensor, se espera que Cristian Borja entre en su lugar. El futbolista de Sporting de Braga ya ha ingresado en su lugar en el último encuentro.

La tercera variante no es forzada por suspensiones ni lesiones, sino que sería la reincorporación de uno de los titulares del plantel. Jhon Arias no estuvo disponible en el último partido por acumulación de tarjetas y ya está a disposición del DT para conformar el once inicial.

¿6 puntos en noviembre?

La Selección Colombia no ha tenido el mejor inicio en estas Eliminatorias Sudamericanas. Luego del triunfo ante Venezuela en la primera fecha, hilaron 3 empates ante Chile, Uruguay y Ecuador. Ahora, los cafeteros han logrado recuperarse con su batacazo ante Brasil y esperan cerrar la fecha con 6 puntos en la bolsa.

Con un marcador favorable, Colombia se consolidaría en la parte alta de la tabla de este proceso clasificatorio, cerrando además de forma positiva el año. Vale recordar que, pese a que hay un amistoso pautado para diciembre ante Venezuela, finalizan los partidos por Eliminatorias en este 2023.