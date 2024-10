El entrenador Néstor Lorenzo reveló la lista de futbolistas convocados de la Selección Colombia para lo que será la doble jornada en el mes de octubre ante Bolivia y Chile, duelos que podrían dejar al equipo ‘cafetero’ muy cerca de la clasificación al próximo Mundial del 2026, por lo que son juegos muy importantes.

En esta convocatoria, el técnico argentino sorprendió con la presencia de algunas novedades como lo son el defensor Willer Ditta, los volantes Nelson Deossa y Matheus Uribe y la del delantero Roger Martínez, pero así como algunos nombres sorprendieron con su presencia, también otros llamaron la atención por su ausencia.

Las ausencias en la convocatoria de Colombia

Como en cada convocatoria, siempre hay algunos nombres que son reclamados por la hinchada o la prensa, y esta ocasión no es la excepción, es por esto que repasamos los principales jugadores que pasan por una buena actualidad, pero que en esta ocasión no fueron tenidos en cuenta por parte del entrenador Lorenzo.

Miguel Borja

El atacante de River Plate no pasa por una buena actualidad en su club, debido a que en los últimos partidos no ha podido marcar y su rendimiento futbolístico ha sido muy flojo, lo que ha generado algunas críticas, pero a pesar de su presente, muchos esperaban que fuera convocado, teniendo en cuenta que Rafael Santos Borré no fue llamado por lesión.

Juan Cuadrado con Atalanta. Foto: Imago.

Duván Zapata

El delantero es la gran figura del Torino en la Serie A de Italia, siendo el referente y capitán de equipo, anotando dos goles en las seis fechas que se han disputado, en las que también ha disputado todos los partidos, un gran presente por el que algunos pensaban que tendría una nueva revancha vistiendo la camiseta de Colombia.

Juan Guillermo Cuadrado

El ‘Panita’ logró recuperarse de la lesión que presentó y lo tuvo por fuera varios meses por fuera de las canchas. El futbolista ha sumado minutos con Atalanta, tanto en la Serie A como en la Champions League, a pesar de que no ha sido titular, es por esto que se especulaba con un posible regreso a la selección, teniendo en cuenta que es uno de los referentes para Lorenzo.

Otros nombres que pudieron ser convocados

Otros futbolistas que pudieron ser convocados por el técnico Néstor Lorenzo, pero en este momento no fueron tenidos en cuenta, son el arquero del Empoli Devis Vásquez, Mateo Casierra que no para de anotar goles con el Zenit, en ese mismo club está Wilmar Barrios que sigue siendo figura. Ya en el fútbol colombiano, jugadores como Duván Vergara, de América de Cali, y Yeison Guzmán, del Deportes Tolima, han venido marcando diferencia en el campeonato.