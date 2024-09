No se vio en la TV: Jugador argentino agredió sin balón a Luis Díaz en el gol de James Rodríguez

ver también La primera decisión que tomó la Conmebol con Dibu Martínez tras la agresión a camarógrafo colombiano

Hay que saber ganar y saber… La Selección Colombia volvió a enfrentar a Argentina después de perder la final de la Copa América 2024 y en el ambiente había una tensión deportiva por ver a dos selecciones que venían de dejarlo todo por ser campeón del torneo continental. Esto se vio reflejado en la agresión sin balón de un jugador argentino a Luis Díaz en el gol de James Rodríguez.

En la previa al encuentro, ‘Lucho’ Díaz dejó en claro que el partido contra Argentina por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 no era revancha porque “no tratamos de mirar que tenemos que sacar una espinita o que no se pudo ganar en la final de la Copa América. Es más, tratar de buscar lo que nosotros vamos a hacer, en qué no se hizo bien en ese partido, en qué se puede mejorar para poder contrarrestar y ganarles“.

Sin embargo, las palabras de Díaz no hicieron que la intensidad de la marca y los pocos espacios que los jugadores argentinos le dieron en la final de la Copa América brillaran por su ausencia en el partido por Eliminatorias. Cristian Romero, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, algunos de los encargados que el extremo colombiano no tuviera el mejor de los partidos.

Luis Díaz terminó en la victoria de la Selección Colombia contra Argentina por dos goles a uno con tres de once duelos ganados en el suelo, once posesiones perdidas, dos de seis regates completados y 28 de 30 pases completados para una precisión del 93 por ciento. Uno de los responsables de este rendimiento fue el defensor ‘Cuti’ Romero, quien será protagonista de la polémica acción de esta historia.

El gol definitivo del partido llegó luego de un penalti que James Rodríguez cruzó de gran manera mientras que el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez volaba para el otro palo. Mientras que los aficionados colombianos empezaban a celebrar, un aficionado grabó el momento en el que Cristian Romero agredió a ‘Lucho’ Díaz.

Video: Jugador argentino agredió sin balón a Luis Díaz en el gol de James Rodríguez

Mientras que James anotaba el penalti que terminaría significando el gol de la victoria de la Selección Colombia contra Argentina por dos goles a uno, Cristian Romero empujó por la espalda a Díaz y lo hizo caer dentro del área. ¿La reacción de ‘Lucho’? Levantarse, mirar al jugador argentino y salir a celebrar la anotación de su compañero sin darle importancia a la agresión del defensor de la Albiceleste. ¡Video!

El próximo partido de Luis Díaz con la Selección Colombia por Eliminatorias

La Selección Colombia terminó segunda en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la fecha FIFA de septiembre y volverá a jugar contra Bolivia como visitante el jueves 10 de octubre por la novena fecha de la Eliminatoria con horario y fecha por confirmar. Luis Díaz estará disponible para este partido porque todavía no llega a una segunda tarjera amarilla en las Eliminatorias.

