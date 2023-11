La Selección Colombia de Mayores vuelve a la acción y espera continuar por este buen andar en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo colombiano, de la mano del técnico argentino Néstor Lorenzo, se mantiene invicto y además en la zona alta de la tabla de posiciones. La Tricolor llega a la sexta jornada de la fase clasificatoria con una victoria de oro ante Brasil, en el Metropolitano de Barranquilla. La inspiración está por todo lo alto para el compromiso contra la Selección Paraguay en el estadio Defensores del Chaco en Asunción.

Será un 21 de noviembre a puro fútbol sudamericano. Además de Colombia vs. Paraguay, el continente será testigo de varios compromisos que prometen con muchas emociones, como el Ecuador vs. Chile en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito. Los ecuatorianos necesitan de esta victoria para seguir acomodándose en la tabla, teniendo en cuenta la sanción por el caso Byron Castillo. Por otra parte, los chilenos necesitan de estos puntos tras el mal comienzo que forzó la salida del técnico Eduardo Berizzo.

Uruguay se encuentra con una oportunidad de oro para ratificar su excelente momento con Marcelo Bielsa al mando, pues enfrenta a Bolivia en Montevideo. Los bolivianos van por la épica para meterse en la pelea por el cupo al Mundial 2026. Otro de los atractivos de la fecha será el clásico sudamericano entre Brasil vs. Argentina. Los brasileños están bastante heridos y necesitan vencer a su máximo rival en la región para acomodarse en la tabla. Los argentinos cayeron en La Bombonera ante el equipo del ‘Loco’ Bielsa.

Cerrará la jornada con Perú vs. Venezuela en Lima, un partido que es sentencia para los peruanos, pues están últimos en la tabla y necesitan recuperarse ante una de las revelaciones de este comienzo de Eliminatorias. Si el resultado no es positivo, lo más probable es que el técnico Juan Reynoso no siga al frente del equipo peruano.

Programación sexta fecha de Eliminatorias Conmebol: Caracol, RCN y Youtube

La buena noticia para Colombia es que todos los partidos de la sexta fecha se podrán ver en directo, ya sea por las señales abiertas de Caracol o RCN, sus respectivas páginas web, aplicativos móviles y canales de Youtube. Es decir, que tiene toda una gama de opciones para no perderse ni un solo minuto de esta jornada sudamericana.

6:00 pm – Paraguay vs. Colombia: señal abierta Caracol y RCN (también disponible en Youtube)

6:30 pm – Uruguay vs. Bolivia: Caracol Play y canal Youtube Gol Caracol

6:30 pm – Ecuador vs. Chile: Caracol Play, web RCN y Youtube

7:30 pm – Brasil vs. Argentina: señal abierta de Caracol y RCN (también disponible en Youtube)

9:00 pm – Perú vs. Venezuela: señal abierta Caracol y RCN

