Nueva goleada a la vista, esta vez en la televisión colombiana, durante la transmisión del partido Colombia vs. Chile, por la décima fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El compromiso se disputó desde las 3:30 pm en el Metropolitano de Barranquilla y tuvo transmisión oficial del Gol Caracol y Canal RCN.

Como es habitual, las diferencias se volvieron a notar de una transmisión a otra y Gol Caracol fue nuevamente vencedor, dejando muy atrás al Canal RCN, que tuvo en su equipo de trabajo a Javier Fernández Franco (Cantante del Gol) como narrador, Carlos Antonio Vélez como comentarista y el técnico Juan José Peláez como analista.

Por su parte, el Gol Caracol sorprendió con su nómina para el partido, pues la máxima cabeza, Javier Hernández Bonnet, no estuvo en esta transmisión y su lugar fue para Ricardo Orrego, más el técnico Rafael Dudamel como analista y Carlos Alberto Morales en la narración.

La baja de Javier Hernández Bonnet no fue impedimento para arrasar nuevamente en la transmisión y otra vez los números amplios se dejaron ver ante su competencia directa, según los datos de IBOPE Kantar Media, que se encarga de medir los ratings de la televisión en Latinoamérica.

Gol Caracol le propinó una nueva goleada a RCN en Colombia vs. Chile

Según el dato de IBOPE Kantar Media, Gol Caracol registró 17.5 de audiencia, mientras que el Canal RCN sacó un 4.4%. Es decir, que Caracol TV multiplica por cuatro, aproximadamente, las diferencias de audiencia con Radio Cadena Nacional.

Cortesía de Rating Colombia en X.

Una tendencia que se mantiene a lo largo de los años y a medida que avanzan los meses, Gol Caracol logra mantener su audiencia. Por su parte, RCN intenta recortar las diferencias, teniendo en su nómina al reconocido Carlos Antonio Vélez y el ‘Cantante del Gol’. Hasta el momento, le cuesta llegar, al menos, al 10%.

Cortesía de Kantar IBOPE Media.

Es claro que el producto de Caracol Televisión es el preferido en los hogares colombianos. Las diferencias con RCN se ven no solamente en Colombia vs. Chile, sino en la previa del partido y en los demás compromisos de las Eliminatorias Conmebol de este 15 de octubre. Por ejemplo, Paraguay vs. Venezuela y Brasil vs. Perú, también superan ese 4.4% que presenta RCN con el juego estelar.

