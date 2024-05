“Ese es el nivel que tiene que tener o mejor para ser convocado. Jugar en la Selección es el mérito más grande, no podemos decir que un jugador puede jugar la Copa América por dos partidos o dos meses bien. Edwuin ha mejorado mucho, tiene muy buen nivel. El técnico tiene dos o tres por puesto, hay que ver en ese puesto a quién tiene (…) Me gusta mucho, hace recorridos más largos, está concentrado, muy motivado, pero para ser llamado, eso lo decidirá el técnico y verá el comportamiento futbolístico”

“Lorenzo no va a llevar a nadie que no haya ni visto, ni probado ni recontra probado. No va a ir a probar con nadie, va a llevar jugadores que tengan la plena confianza. No va a llevar a nadie para experimentar”