Estudiantes de La Plata se ha consagrado campeón de la Copa de la Liga Profesional de Argentina con su triunfo ante Vélez Sarsfield. Edwuin Cetré fue uno de los protagonistas de la gran final en Santiago del Estero. El volante ofensivo, junto a Alexis Manyoma, protagonizó un baile viral en las redes sociales durante los festejos.

Este domingo 5 de mayo se jugó la gran final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. Estudiantes de La Plata, que venía de dar el batacazo ante Boca Juniors, se enfrentaba a Vélez Sarsfield en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Muchos hinchas colombianos estuvieron al pendiente del partido del fútbol argentino por el asombroso momento que está viviendo Edwuin Cetré. El volante ofensivo, que tuvo paso por las filas de Junior y de Independiente Medellín, se ha convertido en una de las grandes figuras del ‘Pincha’.

Cetré estuvo en duda para la gran final de este domingo dado que no llegaba en óptimas condiciones físicas. No obstante, el entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez decidió no guardarse nada y puso al colombiano en el once titular para el partido por el título.

El futbolista cafetero respondió de la mejor manera posible. Este tuvo un gran partido, dando la asistencia para el golazo de Eros Mancuso y anotando su penal en la tanda definitoria tras el empate en los 90 minutos y en la prórroga, siendo clave para conseguir el título.

El festejo de Edwuin Cetré

Estudiantes de La Plata festejó el título de la Copa de la Liga por lo más alto y uno de los jugadores que más llamó la atención en las redes sociales fue justamente la figura colombiana. El extremo se lució por medio de sus cuentas oficiales luego de la gran hazaña.

La imagen que más se viralizó fue el baile que hizo junto a Alexis Manyoma, el otro colombiano que se consagró campeón con Estudiantes. Este último fue convocado para la gran final, pero no vio minutos de juego y vio todo el partido desde el banquillo.