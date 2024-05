Un giro de 90° dio la carrera de Edwuin Cetré con su paso al fútbol argentino. Tras ser figuras y brillar con Independiente Medellín en el 2023, se dio la posibilidad de salir al fútbol del exterior. Estudiantes de la Plata se fijó en sus cualidades como extremo, lo fichó y en 5 meses se convirtió en el mejor refuerzo extranjero en Argentina. El vallecaucano ahora es la gran sensación del elenco platense.

En el tramo final de la Copa de la Liga en Argentina, las actuaciones de Edwuin Cetré fueron claves para que Estudiantes se proclamara campeón. Anotó varios goles importantes, algunos de gran factura. Eso lo puso en la lupa de la prensa, que dio visibilidad a su gran forma de ser. Lo compararon con Kevin de Bruyne y él mismo terminó bromeando con el famoso “Kevin de Brownie”. Su gran sentido del humor cayó muy bien en el país gaucho.

“Lo de Brownie es recocha, no lo tomo a mal”: Edwuin Cetré

Otra comparación que tuvo Edwuin Cetré en Argentina tuvo que ver con Vinicius Jr. Justo en los días en los que él bromeó con ser el ‘Kevin de Brownie’ colombiano por su color de piel, también se desató el escándalo de racismo en el fútbol español con el jugador brasileño. El colombiano se refirió a las lágrimas de la estrella del Real Madrid y aseguró que él no presta atención a los insultos. Así lo dejó claro en una entrevista con el programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio.

“Hablaba con personas de Colombia y me etiquetaban en que Vinícius estaba llorando porque le habían dicho ‘negro’ y no sé qué más cosas. Después sale lo de ‘Kevin de Brownie’ y esa comparación, pero somos diferentes personas. A lo mejor, él la ha pasado peor o le pone más atención a eso. A mí me gritan ‘negro’ en la cancha y no presto atención”.