Toma fuerza el nombre de Lucas González para dirigir a la Selección Colombia Sub 20

Asimismo, Poveda afirma que Nelson ‘Rolo’ Flórez y Giovanni Hernández también son candidatos para tomar el control del equipo juvenil. Además, Juan Carlos Ramírez, actualmente en la Sub 17, es otra opción. Seguramente, en próximas semanas se estará tomando una decisión.

En las últimas horas, el periodista Fabio Poveda en el Blog Deportivo de Blu Radio, confirmó que Lucas González es uno de los nombres que se tienen en cuenta para la Selección Colombia Sub 20. Su último año (2023), impulsando el proyecto de Águilas Doradas y América de Cali, parece que lo dejo bien parado en el fútbol colombiano y en la FCF lo tendrían en cuenta.

Desde antes de finalizar el Preolímpico ya se hablaba de sus reemplazos en la dirección técnica, teniendo en cuenta que Héctor Cárdenas también tenía a su cargo la Selección Colombia Sub 20. En las últimas horas, uno de los entrenadores que más promete y es de la ‘nueva generación’ en el fútbol colombiano es el que toma mucha fuerza en los pasillos de la FCF.

Los resultados y el mal juego mostrado a lo largo del certamen generaron fuertes molestias y críticas hacia la Selección Colombia. Y el señalado fue directamente Héctor Cárdenas, quien tuvo que salir por la puerta de atrás de la dirección técnica del equipo, pero no de la Federación Colombiana de Fútbol, pues sigue trabajando conjuntamente con la entidad.

