El Fútbol Colombiano ha visto a jugadores con talentos impresionantes, cada generación ha disfrutado de grandes futbolistas que han marcado la historia de nuestro país. La Selección Colombia también ha sido privilegiada por estos personajes. Jorge Luis Pinto, uno de los técnicos más llamativos del balompié colombiano se refirió a varios de ellos y comparó a uno con Mbappé.

“Willington Ortiz era más habilidoso que Mbappe”

En charla con César Augusto Londoño, el entrenador colombiano habló sobre algunos jugadores y dejó grandes frases que llamaron la atención, una de ellas, la comparación entre Willington Ortiz y Mbappé.

“El país no ha reconocido que lo que fue Willington, era un jugador bravo, te ganaba en el hombre a hombre, Willington era más habilidoso que Mbappé”. Inició diciendo. Además, el periodista le preguntó por el jugador más completo, a lo que él respondió: “Freddy Rincón, era el jugador más completo, dinámica impresionante, su potencia futbolística, su aparición en el área, tenía gol, con el respeto con el ‘Pibe’ que era un gran jugador, yo lo pondría al lado”.

Por último, César le preguntó: “¿Iguarán pudo ser más rápido que los de ahora?” y el entrenador dijo: “sí porque Iguarán era rápido y potente, hay unos que son solo rápidos, pero no potentes, era el jugador ideal”.

La contundente revelación de Jorge Luis Pinto sobre Keylor Navas

En plena competencia y en las concentraciones con los demás compañeros, Pinto tuvo un encontrón con el portero que luego vestiría la camiseta del Real Madrid. Resulta que Navas se quedaba jugando póker hasta altas horas de la madrugada, situación que no le gustaba al entrenador colombiano.

“Ese tema no sea superado, yo no tengo ningún problema con él, el único problema de Keylor Navas que no lo he dicho y que voy a decir en Costa Rica, es que él quería jugar póker hasta las 4 de la mañana, yo le dije no Keylor perdóneme”, contó Pinto.

Además, añadió que todo esto terminó afectándolo: “Las concentraciones, iba a su pueblo y quería volver al otro día, que tal que yo me lleve a su pueblo a toda la Selección y la traiga acá a entrenar, usted que opina y los horarios, la forma de exigencia. El de pronto no ha sido leal, correcto, pero ese es un tema que voy a tocar en los 10 años, no tengo nada con él, pero él me ha perjudicado”.