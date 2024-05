Yoreli Rincón, una de las referentes del fútbol femenino en Colombia y una de las que más ha luchado por los derechos de sus compañeras ante la Federación Colombiana de Fútbol, rompió el silencio y, en pleno programa en vivo, habló sobre las declaraciones de la capitana de la Selección, Catalina Usme, quien aseguró que nunca había escuchado de vetos en el combinado nacional.

La polémica que inició con un trino publicado por Yoreli tras conocer la convocatoria y no estar en la lista, expresando que no insistirá más para poder ser tenida en cuenta en la Selección Colombia: “Se acabó. No la lucho más Definitivamente no es pa’ mí”, tuvo reacciones de todo tipo.

Usme quien había dicho que jamás había escuchado de vetos y que Yoreli no hacía parte del proceso desde hace rato, recibió varias críticas de diferentes personas, pero no se conocía un pronunciamiento oficial por parte de su colega.

Yoleri Rincón habló en vivo sobre las declaraciones de Catalina Usme y los vetos

En pleno programa en vivo de El VBAR’ de Caracol radio, Yoreli rompió el silencio y dijo: “es muy difícil porque hay falta de empatía como se lo dije, cuando usted tiene todo se le olvida la lucha que ha tenido. En Youtube se pueden encontrar entrevistas, ella fue una de las que se sentó en la mesa a pelear que las condiciones de la Federación y la Selección no eran las más adecuadas, fue de las principales, pero hoy en día dice que no existen”.

Los de la mesa de trabajo estuvieron de acuerdo con Yoreli y criticaron fuertemente las declaraciones de Catalina Usme, reprocharon sus actos y dejaron una pregunta que despertó todas las polémicas “¿Catalina Usme es la que la tiene vetada”?, dijo Diego Rueda.

Yoreli respondió: “no tengo pruebas, pero tampoco dudas, no he tenido la respuesta”. Por ahora no se conoce otro pronunciamiento por parte de Catalina Usme, quien, como asegura Yoreli, fue una de las que luchó por los derechos del fútbol femenino, pero que se olvidó siendo ya la gran referente de la Selección Colombia.