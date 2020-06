Seis jugadores no aceptaron mudanza a Mazatlán y se sumarán a Tigres UANL

Además de dejar a miles de aficionados sin club, la desaparición de Monarcas Morelia de Michoacán cortó la carrera profesional de cientos de jóvenes que estaban realizando experiencia en la cantera del equipo. Algunos se dirigieron a Mazatlán FC y otros, negados a rotundo cambio, buscaron nuevos horizontes.

Eso último sucedió con Paolo Bedolla, quien platicó con El Sol de Morelia y confirmó su nuevo destino: "Yo no tenía planeado irme de Morelia, pero se dio la mudanza y me llegó esta oportunidad con el entrenador de porteros de Tigres UANL. No puedo evitar sentir felicidad, significa que hice bien mi trabajo en Monarcas".

Así, los Felinos ficharon a este joven elemento que es uno de los mejores de las Fuerzas Básicas en la Liga MX. Sin embargo, su llegada no es la única con la que contarán los de Nuevo León, ya que aprovechando esta situación lograron quedarse con los servicios de otros cinco prospectos de futbolistas.

6 canteranos de Morelia se suman a Tigres para el Apertura 2020 tras la desaparición de los Monarcas.



Juan Pizano, Miguel Vázquez y Edwin Ávalos serán tenidos en cuenta para reforzar a la defensa de las categorías de entre 15 y 17 años de los Universitarios, mientras que Duilio Marín y Edgar Montes harán lo propio pero intentarán foguearse con goles y un buen papel en la delantera.

Es cierto, aún son pequeños. Pero eso no quita que la directiva y los encargados de las divisiones inferiores de Tigres UANL realizaron un buen trabajo para captar sus talentos. Al día de mañana pueden llegar a dar grandes resultados si llegan a estar en el plantel profesional.

