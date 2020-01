Como ya es habitual, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en la previa del partido de River.

El domingo, el Millonario volverá a la actividad para enfrentar a Independiente en el que será el debut de Lucas Pusineri.

La periodista Marcela Brachetti realizó una pregunta que llamó la atención entre sus colegas: "¿Qué sentiste como ciudadano al enterarte que una empresa estatal le pagaba mensualmente a Boca?"

El Muñeco no tardó en responder con firmeza: "Primero, no me corresponde a mi. Para algo se investiga. Las personas se encargan corresponder de algo que parece haber saltado. No me corresponde opinar sobre el caso".

En su consulta, la cronista volvió a mencionar el término 'guardia alta' que el DT había utilizado en el 2018 en referencia a los vínculos entre el eterno rival y el antiguo gobierno. Y el entrenador no tuvo problemas en volver a explicar su utilización.

Gallardo, contundente con los que lo criticaron por la famosa frase de la guardia alta. ¿Coincidís con sus palabras? pic.twitter.com/yExSkLG6Vb — SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2020

"Con respecto a lo de la guardia alta, muchos aprovecharon a criticarme amen de esa frase no interpretando cual era mi visión sobre eso. Siempre fui una persona que siempre estuvo alerta. Desde muy chico aprendí que hay que estar alerta. No es un dedo acusador, los que dicen eso no deben estar muy limpios. Yo no acuso a nadie. Confío en las personas hasta que me demuestren lo contrario", lanzó.

