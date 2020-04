Pinto explotó con jugador que lo criticó: "Esa mugre no merece respuesta"

Para nadie es un secreto que Jorge Luis Pinto es un director técnico muy controversial por su forma de ser y manera de expresarse a la hora de dirigir sus equipos y siempre ha polémicas con respecto a sus formas, ya que a nivel de resultados siempre ha sido muy valorado.

La útlima experiencia del entrenador colombiano fue en Millonarios, pero sus últimos años los había dedicado a la selecciones nacionales, con las cuales tuvo muy buenos réditos, sobre todo con Costa Rica, con la cual llegó hasta los cuartos de final del Mundial Brasil 2014.

Otra de las selecciones que tuvo a su cargo fue la de Honduras, con que también tuvo varios problemas internos con algunos jugadores que no les gustaban las formas como dirigía el colombiano, e incluso uno aseguró que renunció al combinado patrio por la presencia de Pinto.

"Pinto te puteaba hasta por reírte, pero así como puteaba también hacia sus locuras. Si rechacé la Selección fue por el loco ese, yo con un carácter fuerte, pues no me la llevaba con él", confesó Carlos Costly, en entrevista con el diario 'Diez' de ese país.

Tras estas acusaciones, el profe Pinto se defendió y explotó contra el jugador: “Me da pena, no le contesto porque esa mugre no merece una respuesta. Pregunta lo que han dicho muchísimos jugadores, lo que dijo German Morales: “El único que tiene problemas con Pinto es el que no le gusta trabajar”; lo que dijo el capitán de Alianza. Preguntan por el más pícaro, el más bandido, por el más mal trabajador”, dijo el DT para el Diario AS.

#FUTBOLxSDM��⚽️

“No le contesto porque esa mugre no merece ninguna respuesta”, palabras de JL.Pinto����en AS, luego de que Carlo Costly����,lo tildara de 'loco' tras su paso por la Selección de Honduras��"Pinto te puteaba hasta por reírte", declaró el hondureño en la TV de su país�� pic.twitter.com/8BjOFeKLGU — Saque de Meta (@Saquedemeta10) April 24, 2020

Pinto, fue entrenador de la Selección de Honduras en la eliminatorias centroamericanas rumbo al mundial de Rusia 2018, lamentablemente para él, no pudo clasificar al equipo hondureño al Mundial como lo había hecho cuatro años atrás con Costa Rica.

Lee También