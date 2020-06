Papu Gómez sobre Messi: "Cuando me tocaba ir a buscar la pelota para sacársela, la pelota no estaba"

Salió de Arsenal, fue campeón, pasó a San Lorenzo, a Catania, se fue a jugar a Ucrania, pero la rompió toda en Atalanta. Ahí se ganó la oportunidad de jugar en la Selección Argentina. Fueron pocos partidos, muy pocos, pero Alejandro Gómez sueña con volver.

En diálogo con Súper Mitre Deportivo, comentó: "A mi me encantaría, si me llaman volver a vestir la camiseta de la selección . Yo con Scaloni tengo relación, seguimos hablando porque desde el Atalanta tenemos una relación más allá del fútbol, él me ayudó muchísimo en la adaptación, me juntaba mucho con Lionel. Hablamos mucho pero no le voy a estar mandándole mensajes para que me convoque, ja".

Pero lo más divertido fue contó una situación que le tocó vivir con Lionel Messi: "En un entrenamiento con la selección, hicimos un ejercicio con Messi y otros compañeros, y cuando me tocaba ir a buscar la pelota para sacársela, la pelota no estaba, todo lo hacía rápido era muy difícil robarle una pelota, yo me reía, no se la podía sacar".

#SuperMitre #Ahora Papu Gómez:“A mi me encantaría, si me llaman, volver a vestir la camiseta de la selección . Yo con Scaloni tengo relación, seguimos hablando desde que jugábamos en Atalanta. Hablamos mucho pero no le voy a estar mandando mensajes para que me convoque, ja.” pic.twitter.com/o3yb6a0O5J — Super Mitre (@SuperMitre) June 25, 2020

Y aclaró: "Messi está escalones arriba de la media, todo lo que uno piensa que puede hacer a él le sale, y los demás tardamos un poquito más en resolver. La capacidad de lectura entre el cerebro y las piernas es increíble, aunque yo juegue en Europa hace varios años, lo que hace me sigue sorprendiendo, está escalones arriba de muchos".

El Papu vive en Bérgamo, una de las primeras ciudades en sufrir fuerte al coronavirus. "Todo explotó el 10 de marzo, nadie sabía lo que pasaba, todos pensaban que era la típica gripe o un virus que afectaba, pero nadie tenía la certeza de que podía llegar a contagiar y a matar a tanta gente tan rápidamente, y también por eso se tardó en poner en marcha la cuarentena. Todo lo tomamos bastante light, hasta que empezamos a ver a los militares llevándose los cajones de muertos para otras ciudades porque acá ya no entraban más. Esa fue la imagen más impactante que tuve", cerró.

Lee También