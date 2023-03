Fueron días de mucho movimiento. Primero fue Wendie Renard, capitana de la selección de Francia quien anunciaba su renuncia al equipo por diferencias con las formas de trabajo a cuatro meses del Mundial de Francia y Nueva Zelanda, apuntando directamente a la entrenadora Corinne Diacre.

La defensora, elegida en el 11 ideal de la FIFA en los premios The Best, no estuvo sola: se le sumaron Kaditiatou Diani y Marie-Antoinette Katoto. La Federación Francesa no pasó por alto el anuncio y en un comunicado explicó que analizaría el tema. Y algunos días después tomó una determinación: cesantear a la DT.

El regreso

Tras la determinación de la FFF de echar a la entrenadora que permanecía en su cargo desde 2017 y que tenía contrato renovado hasta 2024, la central del Lyon dio declaraciones a una radio de su país mostrándose dispuesta a retornar: “Es el entrenador quien me seleccionará si me desempeño bien con mi club... pero ¿por qué no?. Soy una competidora de corazón. Me encanta esta camiseta y quiero hacer todo lo posible para ganar un título con ella”.

Se busca reemplazante

Claro que ahora la Federación está abocada a la búsqueda del o la reemplazante para Diacre, cuando la mayoría de las selecciones ya están con la mente puesta en la fecha FIFA que se viene (primeros días de abril) y en los preparativos mundialistas. Sin embargo, ya hay cuatro nombres en la lista de posibles candidatos a suceder a Diacre.

Quiénes son

La lista preliminar, según informan los medios locales, incluye a la entrenadora del Lyon, Sonia Bompastor, Sandrine Soubeyrand del Paris FC, Éric Blahic (quien fuera ayudante de Diacre) y el entrenador del PSG, Gérard Prêcheur. A ellos se le suma un nombre que sorprende y entusiasma: Herve Renard, el entrenador de Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, quien dio el batacazo con su equipo venciendo en el primer partido de la fase de grupos nada menos que a Argentina.