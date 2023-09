Apenas un par de horas pasaron desde que la Real Federación Española de Fútbol anunció la rescisión de contrato de Jorge Vilda para que el exseleccionador saliera a dar su versión. Fue en El Larguero, por Cadena Ser. En una entrevista que no se destacó por lo incisiva, el entrenador dio su punto de vista tras su salida.

“Estoy todo lo bien que se puede estar después de haber sido campeonas del mundo hace 16 días, de hace 10 días estar renovado por 5 años más con una remuneración mayor y después de hoy ser cesado creo que injustamente”, comenzó.

Quien le comunicó la decisión fue quien asumió como presidente interino, tras la suspensión de Rubiales. “Ha sido una breve reunión con Pedro Rocha y con la vicepresidenta de Igualdad. La explicación ha sido la de los ‘cambios estructurales’. He dicho que después de 17 años en el fútbol femenino y todo lo conseguido. Después de dejarme la piel como un trabajador más… Tengo la conciencia tranquila porque he dado el 100% cada día. He dicho que no lo entendía y que no veía merecido mi cese”, afirmó.

La RFEF tomó decisiones veloces: la salida de Vilda y la llegada de Montse Tomé, su ex asistente. Todo en apenas unos minutos. “No me lo esperaba. Iba con otra idea. Siempre te queda la ilusión y la esperanza. Me veía con fuerza y ganas de disputar una Nations League, clasificadas para los Juegos Olímpicos…”, reconoció sobre la decisión tomada este miércoles.

Titubeando de a ratos, sin respuestas concretas (tampoco preguntas punzantes), Jorge Vilda se mostró ajeno a muchas de las situaciones que se fueron dando en la previa y en el post Mundial. La situación de las jugadoras y los mails pidiendo no ser convocadas, el escándalo con Luis Rubiales, los aplausos en la Asamblea Extraordinaria…

“Lo primero que quiero dejar bien claro es que jamás aplaudiré nada machista. Jamás aplaudiré algo que vaya contra el feminismo y contra la lucha por la igualdad y la equidad”, comenzó. Siguió explicando: “Yo no voy a aplaudir esos gestos en el palco ni muchas palabras que se dijeron ahí. Es bastante complicado con 150 personas más que se levantan y aplauden ser el único que te quedas sentado y no aplaudir”. Y dijo haber quedado en shock cuando finalizó: “Entonces te dices ‘esto no lo hubiera aplaudido'”.

Sobre Jenni Hermoso y la presión que se ejerció para que compartiera el video de “disculpas” que publicó Luis Rubiales luego del escandaloso beso, dijo no haber tenido nada que ver: “No, yo no hablé con Jenni Hermoso. Yo alineo a las jugadoras. El tema de salir o no en el vídeo no es cosa del seleccionador. Lo que dice Jenni es su verdad”.

Y agregó: “A Jenni la conozco desde hace 16 años, sé que lo está pasando mal. Está esperando a que pase todo esto y se olvide pronto (…) La he visto crecer y hacerse una referente mundial. Sé que lo está pasando mal ella y su familia. No he hablado con Jenni porque estos días he estado alejado. No me gusta que esté mal”.