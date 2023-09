El caso de Luis Rubiales ha estado generando mucho ruido en el fútbol español desde la final del Mundial Femenino. Ahora, inhabilitado de su cargo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y siendo investigado por la justicia por presunta agresión sexual, ha vuelto a salir a declarar sobre lo ocurrido con Jenni Hermoso.

El beso robado a Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial Femenino pudo haber acabado con la carrera de Luis Rubiales como dirigente deportivo. El escándalo ha conllevado su inhabilitación provisional como presidente de la RFEF y la jugadora lo ha denunciado por agresión sexual.

La aguas parecen haberse calmado en los últimos días, pero Rubiales ha concedido una entrevista con Piers Morgan en la que ha salido a defenderse. El dirigente ha vuelto a alegar la falta de maldad detrás de sus acciones y ha asegurado que se trataba simplemente de un momento emotivo.

El presidente inhabilitado de la RFEF se quejó por muchas imágenes que apoyan su postura que no se hicieron virales. “Hay muchos más vídeos donde hay jugadoras que me pegan en la cabeza, me lanzan al aire, me agarran de todas partes… En ese momento, yo no les di permiso, pero estábamos en una celebración. En cambio, yo sí pedí permiso, se me pudieron leer los labios. Fue una cosa sin maldad, ocurre entre padres e hijos, ocurre entre amigos cuando te toca la lotería.“.

“Esto no es una agresión sexual, llamemos a las cosas por su nombre. Todo lo que pasó fue impulsado por la emoción, la efervescencia y la felicidad. Un presidente no puede comportarse así en el podio. Puede dar un abrazo, pero tiene que actuar de forma más diplomática y fría. ¿Soy un delincuente? Te contesto con mi cara, soy una buena persona. No se trata de pedir perdón: fue espontáneo, mutuo y consentido” añadió.

Rubiales reveló un mensaje de Whatsapp

El español aprovechó la oportunidad de mostrar un mensaje de apoyo de un miembro del staff de la Selección femenina, que posteriormente habría hecho presión en su contra. “‘Buenos días, presi. En primer lugar, quiero darte las gracias eternas por todo lo que has hecho por nosotros y nosotras estos días. Nos lo has dado todo y has sido una parte importantísima de todo lo conseguido. En segundo lugar, a título personal, solo puedo estar inmensamente agradecido por poder estar junto a mi familia en uno de los momentos más felices de mi vida, y eso ha sido gracias a ti.“

“Por último, puedo darte mi apoyo y mi ánimo en estos momentos. Que no se empañe todo esto por esas personas que quieren destruir y confundir. Sé que eres muy fuerte y vas a seguir luchando por tus creencias. Mucho ánimo, ‘Rubi’. Un abrazo fuerte‘. Dos días después, esta persona, junto a otras diez, firmó una carta en la que catalogaba mi acto como machista. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Eso es lo que yo pregunto” concluyó.