Luego de comparecer en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, en donde dijo que no pensaba renunciar a su cargo, Luis Rubiales, al ver que el sistema se le vino en contra por su beso a Jennifer Hermoso en la entrega de premios de la Copa del Mundo Femenina de Australia y Nueva Zelanda, anunció su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Lo hizo mediante una entrevista que le otorgó al famoso periodista británico Piers Morgan, la cual estará siendo publicada en las próximas horas. No obstante, ya se conocieron algunos fragmentos del material en el que el exfutbolista de Xerez, Levante y Alicante, entre otros clubes españoles, adelanta su determinación con su labor en la entidad.

”Sí, voy a dimitir. No puedo continuar con mi trabajo. Hablé con mi padre, mis hijas, hablé con ellos. Saben que es una cuestión mía y de algunos amigos muy cercanos a mí. Y me dicen, Luis, ahora tienes que concentrarte en tu dignidad y en continuar con tu vida, porque si no, probablemente vayas a dañar a las personas que amas, al deporte que amas y a lo que construiste con algunas personas hace mucho tiempo”, contó Luis Rubiales.

Además, Rubiales insistió en remarcar que su renuncia a la presidencia de la RFEF se debe al sufrimiento de su entorno cercano: ”Tuve que soportar mucho estas tres semanas. Y ya no es una cuestión sólo mía. Entonces una actitud de mi parte puede afectar a terceros muy importantes y en esta situación actual, lo más inteligente, es dimitir”.

Comunicado de la RFEF sobre la dimisión de Luis Rubiales

”La Real Federación Española de Fútbol confirma que Luis M. Rubiales Béjar ha presentado esta noche su dimisión. Así se lo ha hecho saber al ente federativo a través una carta a Pedro Rocha Junco. Además, también renuncia a su cargo como vicepresidente de UEFA. Con la dimisión de Luis Rubiales, se inicia el procedimiento descrito en el artículo 31.8 de los estatutos federativos vigentes”.