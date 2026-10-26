Entradas para el Mundial Sub 17 Qatar 2026: cómo comprarlas y cuánto cuestan

La Copa del Mundo juvenil se llevará a cabo desde el próximo 19 de noviembre y los fanáticos ya pueden adquirir sus boletos.

Se acerca fin de año y con él llega uno de los eventos más esperados de todo 2026: el Mundial Sub 17 que volverá a disputarse en Doha, Qatar y que ya tiene sus entradas a la venta.

El torneo se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre en el vanguardista Complejo de Competición de la Aspire Zone, con 48 selecciones compitiendo a lo largo de 104 partidos. La final se jugará en el Estadio Áhmad bin Ali, con capacidad para más de 45 mil espectadores.

Esta es la segunda de cinco ediciones consecutivas que Qatar albergará hasta 2029, manteniendo el formato de 48 selecciones estrenado en Doha el año pasado y cuyo campeón fue Portugal, luego de vencer en la final a Austria.

Vista aérea del complejo donde se jugará la gran parte del Mundial de Qatar 2026 en Doha (Road To Qatar oficial)

Cómo comprar entradas para el Mundial Sub 17 Qatar 2026

Aquellos fanáticos que quieran comprar sus entradas pueden hacerlo en la página oficial del torneo, que ofrece distintas alternativas según la cantidad de partidos.

En primer lugar existe un pase diario (Day Pass), que les permitirá asistir a un máximo de ocho partidos por jornada en la Aspire Zone, además de disfrutar de las actividades culturales y de entretenimiento en la Fan Zone. Los pases diarios tienen un precio de 20 QAR (unos 6 dólares) por jornada para la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final y cuartos de final. Se podrá comprar un máximo de seis pases diarios por persona por cada jornada. Todas las entradas son digitales.

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También está disponible un pase preferente (Prime Pass), que permitirá a los aficionados reservar asientos para los partidos de mayor demanda. Estas entradas tienen un costo de 35 QAR (unos 10 dólares) para la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales, y de 20 QAR para el partido por el tercer puesto. Se puede adquirir un máximo de cuatro pases preferentes por persona para cada campo principal por jornada.

Por su parte, la gran final se celebrará el 13 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali y las entradas están disponibles en Categoría 1 a 30 QAR (8 dólares) y en Categoría 2 a 15 QAR (4 dólares). Se permite comprar un máximo de seis entradas por persona para la final.

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Los grupos para el Mundial Sub 17 de Qatar 2026

Grupo A: Qatar, Egipto, Grecia, Panamá

Grupo B: Corea del Sur, Ecuador, Nueva Caledonia, Uganda

Grupo C: Argentina, Australia, Dinamarca, Mozambique

Grupo D: Arabia Saudita, Francia, Haití, Uruguay

Grupo E: Costa de Marfil, Italia, Jamaica, Uzbekistán

Grupo F: Croacia, Cuba, Senegal, Tayikistán

Grupo G: Bélgica, Malí, Nueva Zelanda, Vietnam

Grupo H: China, España, Fiyi, Marruecos

Grupo I: Brasil, Costa Rica, Irlanda, Tanzania

Grupo J: Argelia, Chile, Estados Unidos, Montenegro

Grupo K: Camerún, México, Rumania, Venezuela

Grupo L: Colombia, Honduras, Japón, Serbia

Avanzan a la fase eliminatoria (dieciseisavos de final) los dos mejores de cada grupo (24 equipos) más los ocho mejores terceros. A partir de esa instancia, se juegan rondas de eliminación directa: dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales, partido por el tercer puesto y la gran final.

El cronograma y fixture del Mundial Sub 17 2026

Your calendar is about to get a whole lot busier!



Which fixtures are you most looking forward to? 👀 pic.twitter.com/HeB9FxBNmT — The Supreme Committee for Delivery and Legacy (@RoadtoQatar_en) October 25, 2026

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