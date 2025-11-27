La reacción de Cristiano Ronaldo a Portugal Sub 17 campeón del mundo

Cristiano Ronaldo no fue indiferente a la consagración de la Selección de Portugal en la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar 2025, que consiguió este jueves 27 de noviembre en el Estadio Al Khalifa de la ciudad de Doha, al derrotar a Austria por 1 a 0 con el tanto del futbolista del Benfica Anísio Cabral.

”Gigantes. Felicidades, Campeones del Mundo”, escribió el futbolista del Al Nassr de la Liga Pro Saudí en su cuenta de Instagram, apenas se consumó el triunfo del combinado Bino Maçaes, en lo que, en definitiva, se trató de la tercera consagración global del combinado luso en toda su historia.

Qatar 2025 se suma, entonces, a los otros dos títulos mundiales que Portugal obtuvo en el pasado, pero en la categoría Sub 20. Riad, Arabia Saudí, 1989 (al derrotar 2 a 0 a Nigeria en la Final) y el certamen que fue local, Lisboa 1991 (4 a 2 en los penales a Brasil luego de igualar 0 a 0 en el tiempo regular).

De esta misma forma, Cristiano Ronaldo, en lo que será su sexta participación en la Copa del Mundo (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), en 2026, en la edición que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, buscará repetir lo realizado por el conjunto juvenil.

La publicación de Cristiano Ronaldo sobre la consagración de Portugal Sub 17.

El camino de la Selección de Portugal en el Mundial Sub 17

El equipo dirigido por Bino Maçães forjó su camino al título basándose en un poder ofensivo que quedó patente desde la fase de grupos. Tras una contundente goleada 6-1 a Nueva Caledonia y un aplastante 6-0 contra Marruecos, los lusos se aseguraron el pase pese a caer 2 a 1 contra Japón en la última jornada.

En las rondas eliminatorias, Portugal demostró solidez y eficacia: superaron 2-1 a Bélgica en Dieciseisavos de Final y ofrecieron una exhibición al golear 5 a 0 a México en Octavos. El asalto a Cuartos de Final se completó con una victoria 2 a 0 sobre Suiza, manteniendo así una portería a cero crucial antes de enfrentarse al candidato Brasil.

La verdadera prueba llegó contra la Verdeamarela en un duelo de alta tensión en la Semifinal que terminó sin goles y que se resolvió en una dramática tanda de penales, donde la templanza lusa se impuso 6-5 para asegurar su primera final Sub-17 de la historia.

En la gran final europea, celebrada en el Estadio Internacional Khalifa, un solitario gol de su estrella, Anísio Cabral (quien fue clave a lo largo del torneo), a los 32 minutos del primer tiempo, fue suficiente para doblegar a Austria por 1-0. De esta forma, la nueva generación de oro de Portugal levantó su primera Copa del Mundo Sub-17.

