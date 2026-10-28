Duván Zapata volvería a Colombia en el 2027 ¿quién se lo queda?

El delantero colombiano Duván Zapata pondría fin a su carrera en Europa y regresará al fútbol colombiano la siguiente temporada

Más de una década después, Duván Zapata podría marcar su regreso a la Liga BetPlay este 2027. El delantero colombiano está en planes del América de Cali según AS Colombia y Adrián Magnoli.

El club ‘Mechita’ tendrá que poner más de 1.4 millones de dólares para sacar a Zapata del Torino de Italia, o bien podría esperar a junio 2027 para ficharlo como agente libre.

América de Cali no sería el único interesado en regresarlo al fútbol de Colombia y es que hace pocas semanas trascendió que Independiente Santa Fe también querían sacarlo del Torino.

En lo deportivo. Zapata ha sido relegado a la suplencia en este primer semestre sumado al factor sentimental lo acercarían a un regreso al América de Cali si es que acepta las condiciones económicas.

Zapata no juega en el fútbol de Colombia desde 2011, cuando dejó América de Cali para comenzar su carrera extranjera. Desde entonces pasó por Estudiantes de La Plata, Udinese, Sampdoria, Napoli, Atalanta y actualmente Torino.

Los títulos en la carrera de Duván Zapata

A lo largo de su trayectoria, Duván Zapata fue campeón en Colombia con América de Cali, mientras que en Italia consiguió dos títulos de Serie A con Napoli. Un eventual regreso al país para jugar con Santa Fe marcaría el cierre de una etapa de más de 15 años lejos del fútbol colombiano.

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