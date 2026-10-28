El grande de Colombia que va por el fichaje de Mauro Icardi

Mauro Icardi está sin equipo y ahora los rumores lo ponen en uno de los grandes de la Liga BetPlay para la siguiente temporada.

Mauro Icardi continúa sin equipo y su futuro vuelve a generar rumores en el mercado internacional y ahora el delantero argentino, de 33 años, aparecería como una posible incorporación de uno de los grandes de la Liga BetPlay.

Según rumores de mercado, Atlético Nacional tendría a Mauro Icardi entre sus posibles refuerzos para 2027. El conjunto ‘Verdolaga’ comenzaría a planificar su plantilla para competir por la Copa Libertadores y van por un goleador, más aún con la posible salida de Alfredo Morelos.

Aunque Icardi estaría dispuesto a reducir sus pretensiones económicas, su salario podría rondar los tres millones de dólares anuales, una cifra que resultaría muy difícil de asumir para Atlético Nacional. El club colombiano ya afronta un salario millonario por James Rodríguez.

Más allá de la viralidad del rumor, el delantero habría priorizado continuar su carrera en Europa, con Turquía especialmente, mientras que un regreso a Sudamérica no aparecería entre sus primeras opciones.

Icardi también llega con varios meses sin actividad competitiva. Su último partido oficial habría sido a mediados de mayo de 2026, cuando todavía jugaba para el Galatasaray, por lo que acumularía más de cuatro meses sin disputar encuentros.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

Publicidad