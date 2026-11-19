La Selección de Ecuador Sub-17 comenzó su participación en el Mundial de Qatar con una victoria ante Nueva Caledonia. El buen arranque de la Tricolor también despertó la atención en algunos jugadores, quienes son pedidos en la mayor. Hay tres nombres que aparecen entre los más destacados y que muchos consideran que ya podrían dar […]

La Selección de Ecuador Sub-17 comenzó su participación en el Mundial de Qatar con una victoria ante Nueva Caledonia. El buen arranque de la Tricolor también despertó la atención en algunos jugadores, quienes son pedidos en la mayor.

Hay tres nombres que aparecen entre los más destacados y que muchos consideran que ya podrían dar el salto a la Selección mayor: Holger Quintero, Edwin Quintero y Luis Fragozo. Los dos primeros pertenecen a Independiente del Valle, mientras que el tercero juega en Emelec.

La posibilidad de verlos próximamente en el equipo de Marcelo Gallardo no es nueva. Los tres futbolistas ya tuvieron su debut en LigaPro y su proyección pondera a que tengan espacio en el proceso de la Selección de Ecuador, incluso como sparrings.

Los hermanos Quintero ya fueron vendidos por Independiente del Valle al Arsenal de Inglaterra y se incorporarán al club cuando cumplan 18 años. Por su parte, Luis Fragozo lleva dos temporadas con participación regular en Emelec, pero también con opciones en el exterior.

Otro juvenil que generaba mucha expectativa era Deinner Ordóñez, defensor central de Independiente del Valle que también fue vendido al Chelsea. El zaguero estaba entre los futbolistas seguidos por la Tricolor para este Mundial Sub-17, pero finalmente quedó fuera de la convocatoria a última hora.

Los rivales de los grupos de la Selección de Ecuador en el Mundial sub 17

Tras la victoria contra Nueva Caledonia, la Selección de Ecuador jugará contra Uganda el 22 de noviembre a las 08h00, y contra Corea del Sur el 25 de noviembre a las 17h30.