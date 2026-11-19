Piero Hincapié extendería su contrato con el Arsenal pero esto significaría que por ahora le cerraría las puertas

Piero Hincapié habría acordado ya un nuevo contrato con el Arsenal según medios ingleses, esto significa que el defensor ecuatoriano seguirá en la Premier League, pero también que por ahorra le cierra la puerta a otros gigantes de Europa.

Con el nuevo contrato firmado hasta el 2032, según información de David Ornstein, Piero Hincapié rechazó al FC Barcelona. El gigante catalán quería firmarlo en enero y hubo contactos formales.

Así mismo, con seis años más de contrato y un aumento salarial que superaría los 8 millones de dólares al año, los equipos que lo sondearon antes como Atlético de Madrid, Chelsea, Bayern e Inter de Milán también verán difíciles el fichaje del ecuatoriano.

Con un nuevo contrato, la cláusula de salida de Hincapié aumentaría y su precio de salida también. Arsenal pediría al menos 90 millones de euros para dejar salir al defensor y lateral.

Los rumores de la salida de Hincapié se intensificiaron a raíz de los pocos minutos que venía teniendo pese a ya haberse recuperado de su lesión. En la Selección de Ecuador es titular fijo.

El nuevo contrato de Piero Hincapié

Piero Hincapié apenas cumplirá 25 años el próximo mes de enero, por lo cual, Arsenal hace bien en buscar atarlo por más tiempo. Su nuevo contrato dura hasta 2032, de acuerdo a la información de Fabrizio Romano.

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Piero Hincapié – Arsenal. Foto: Getty

En resumen