Franco Fagúndez recibió ya millonaria oferta para el 2027

Franco Fagúndez fue una de las figuras de la Liga BetPlay y el uruguayo ya recibió una millonaria oferta para el 2027.

Franco Fagúndez termina su contrato en pocos meses y ya se conoce una millonaria oferta que recibió para el 2027. Santos Laguna tiene en la mesa una fortuna para dejar ir a Fagúndez en venta definitiva ya que no quieren otro préstamo.

De acuerdo con lo informado por el periodista César Luis Merlo, Santa Fe envió una oferta de un millón de dólares a Santos Laguna de México, club que todavía posee los derechos deportivos del futbolista.

En Santa Fe saben que el deseo del jugador es continuar en el club y están dispuestos a realizar un esfuerzo económico para retenerlo. Su actual cesión termina el 31 de diciembre de este año y Santos Laguna arrancó la venta de elementos que no quiere retener.

Desde su llegada en enero, Fagúndez se ganó progresivamente un lugar en el once titular y ha respondido con grandes números: 13 goles y cinco asistencias en 39 partidos. También fue importante en la Copa Sudamericana, donde anotó tres tantos en seis encuentros.

Antes de consolidarse en el fútbol colombiano, Fagúndez fue figura de Nacional de Uruguay en tres ocasiones y también conquistó la Superliga de Colombia con Independiente Santa Fe. En su paso por Santos Laguna, durante dos años, disputó 34 partidos.

Independiente Santa Fe – Franco Fagúndez. Foto: Getty.

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