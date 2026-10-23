América de Cali y Santa Fe van por un fichaje mundialista para el 2027

América de Cali y Santa Fe buscan refuerzos y uno de los apuntados es un delantero que estuvo hasta hace poco en el Mundial 2026.

Los clubes de la Liga BetPlay ya planifican sus refuerzos para la temporada 2027 y dos de los grandes del fútbol colombiano apuntan al mismo delantero. América de Cali e Independiente Santa Fe estarían interesados en fichar a un mundialista 2026.

Se trata de José Fajardo, delantero de la Selección de Panamá, quien disputó el Mundial de 2026 y logró anotar en la Copa del Mundo. Según información difundida por MR OFF, el atacante estaría en los planes de ambos equipos colombianos, que buscarían reforzar sus respectivas ofensivas.

Una de las principales ventajas de Fajardo es que termina su vínculo con Universidad Católica de Ecuador en diciembre de 2026. Si no renueva con el conjunto quiteño, podría cambiar de equipo como agente libre.

Sin embargo, los equipos colombianos no serían los únicos interesados en el delantero panameño. Liga de Quito también lo tendría en la mira para 2027, aunque América de Cali e Independiente Santa Fe podrían contar con mayor salario a ofrecer.

Desde su llegada al fútbol ecuatoriano, Fajardo ha conseguido consolidarse como una pieza importante en el ataque de Universidad Católica. El delantero acumula casi 50 goles en tres temporadas con su actual club y es titular.

Los fichajes de América de Cali para el 2026

Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Edson Tortolero, Jorge Soto, Jason Guzmán, Marlon Torres, Dani Rosero, Carlos Sierra, Darwin Machís, Tomás Ángel y Omar Berte, fueron los refuerzos del América de Cali 2026.

Publicidad