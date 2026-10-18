DT recibió oferta de Independiente Santa Fe para el 2027

Independiente Santa Fe ya planifica su temporada para el próximo año y se conoce el entrenador que ya recibió una oferta.

Independiente Santa Fe ya piensa en la temporada 2027 y comenzó a definir quién estará al frente de su proyecto deportivo. La dirigencia del conjunto colombiano ya realnzó una oferta formal para su entrenador del próximo año.

El técnico que recibió la oferta es Pablo Repetto, quien se mantiene como prioridad para la renovación de Independiente Santa Fe. Aunque su trabajo fue cuestionado durante el primer semestre, la institución buscaría darle continuidad.

Repetto tiene contrato hasta diciembre de 2026, por lo que las conversaciones deberán arrancar pronto. Además de la propuesta de renovación de Santa Fe, el entrenador tendría sondeos de clubes del exterior, como el Emelec de Ecuador.

Entre las condiciones que habría planteado el técnico para continuar estarían un aumento salarial y la llegada de nuevos refuerzos según Pipe Sierra. Repetto buscaría fortalecer la plantilla con incorporaciones para posiciones específicas, entre ellas un volante y un lateral.

Con Repetto al mando, Independiente Santa Fe comenzó 2026 conquistando la Superliga de Colombia y también avanzó hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la Liga BetPlay se encuentran 7mos, aún clasificados a los play offs.

Los títulos de Pablo Repetto como entrenador

Pablo Repetto fue campeón en Ecuador tres veces con Liga de Quito, luego en Colombia fue campeón de la Superliga y en Nacional de Uruguay también ganó tres títulos.

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Pablo Repetto – Independiente Santa Fe. Foto: Getty.

En resumen