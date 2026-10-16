Sorpresa en Colombia: Teófilo Gutiérrez recibió la oferta de otro grande de la Liga BetPlay

Teófilo Gutiérrez sorprendió al revelar que recibió la oferta de otro de los grandes del fútbol colombiano. El experimentado delantero barranquillero confirmó que mantuvo conversaciones para cambiar de equipo.
El atacante estuvo cerca de vestir la camiseta de América de Cali, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto. Finalmente, encontró en Deportivo Cali una oportunidad para continuar su carrera de regreso en el país.
El propio Teófilo reconoció que existieron contactos concretos con América y que el acuerdo parecía estar encaminado. Sin embargo, durante las negociaciones cambiaron los términos y las condiciones, lo que canceló el fichaje.
“Yo estuve hablando con gente de América de Cali, pero al final se cambiaron los papeles y al día siguiente firmé con Deportivo Cali”, reveló el delantero en una entrevista con Zona Libre de Humo.
A sus 41 años, Gutiérrez continúa activo en el fútbol colombiano y mantiene su vínculo con Junior de Barranquilla, equipo con el que afronta la Liga BetPlay 2026. Luego de eso el bicampeón decidió retirarse.
Los títulos que ganó Teófilo Gutiérrez con el Deportivo Cali
Deportivo Cali tuvo a Teófilo Gutiérrez una temporada y ahí ganó un torneo semestral, luego de eso fue a Junior dónde entre dos etapas ganó siete títulos colombianos.
Teófilo Gutiérrez – Deportivo Cali. Foto: Getty.
En resumen
- Teófilo Gutiérrez sacude el mercado del fútbol colombiano tras confirmarse que recibió una propuesta formal por parte de otro club “grande” de la Liga BetPlay en este 2026.
- El experimentado delantero barranquillero analiza la posibilidad de asumir un nuevo reto de alta exigencia, aportando su jerarquía, roce internacional y peso específico dentro del vestuario.
- La noticia genera una profunda conmoción e intriga en el FPC, desatando encendidos debates tanto en la afición del equipo interesado como en el entorno rojiblanco que sigue de cerca el futuro del atacante.