Sorpresa en Colombia: Teófilo Gutiérrez recibió la oferta de otro grande de la Liga BetPlay

Teófilo Gutiérrez contó que recibió la oferta de otro grande de Colombia, esto en medio del cierre de su carrera como jugador.

Teófilo Gutiérrez sorprendió al revelar que recibió la oferta de otro de los grandes del fútbol colombiano. El experimentado delantero barranquillero confirmó que mantuvo conversaciones para cambiar de equipo.

El atacante estuvo cerca de vestir la camiseta de América de Cali, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto. Finalmente, encontró en Deportivo Cali una oportunidad para continuar su carrera de regreso en el país.

El propio Teófilo reconoció que existieron contactos concretos con América y que el acuerdo parecía estar encaminado. Sin embargo, durante las negociaciones cambiaron los términos y las condiciones, lo que canceló el fichaje.

“Yo estuve hablando con gente de América de Cali, pero al final se cambiaron los papeles y al día siguiente firmé con Deportivo Cali”, reveló el delantero en una entrevista con Zona Libre de Humo.

A sus 41 años, Gutiérrez continúa activo en el fútbol colombiano y mantiene su vínculo con Junior de Barranquilla, equipo con el que afronta la Liga BetPlay 2026. Luego de eso el bicampeón decidió retirarse.

Los títulos que ganó Teófilo Gutiérrez con el Deportivo Cali

Deportivo Cali tuvo a Teófilo Gutiérrez una temporada y ahí ganó un torneo semestral, luego de eso fue a Junior dónde entre dos etapas ganó siete títulos colombianos.

Publicidad

Teófilo Gutiérrez – Deportivo Cali. Foto: Getty.

En resumen