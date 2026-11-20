Kevin Parra podría dejar Atlético Nacional en el 2027 y dar el salto a un gigante de América por importante cifra.

Kevin Parra es uno de los jugadores más habituales de Atlético Nacional, y ahora según nuevos rumores de mercado podría ser la siguiente venta millonaria del equipo ‘Verdolaga’ para el 2027

Según el periodista Alexis Rodríguez, Kevin Parra podría dar el salto al fútbol de Brasil, con el Cruzeiro y Corinthians interesados en el extremo e incluso los dos gigantes del Brasileirao ya contactándolo para conocer condiciones del fichaje.

Kevin Parra cierra un año con más de 30 partidos, 4 goles y 7 asistencias, sin embargo también ha sido blanco de críticas por opciones erradas en partidos importantes, como en la eliminación de Copa Colombia, sumado al cruce con los hinchas tras el partido de Cúcuta Deportivo

Según el portal TransferMrkt, Kevin Parra tiene un costo de 800 mil dolares, y su venta podría rondar esa suma, lo que significaría una fortuna considerando que el jugador arrancó en las canteras del club.

Kevin Parra debutó profesionalmente en el 2022, sin embargo ha sido cedido por Atletico Nacional en cuatro ocasiones distintas dentro del país. Con pasos por Inter de Bogotá, La Equidad, Patriotas, Real Santander.

Los títulos que ganó Kevin Parra en Atlético Nacional

Kevin Parra, de 23 años, tiene dos torneos locales (2022 y 2024) y una Copa Colombia ganadas con Atlético Nacional desde su debut; hoy se encuentra peleando la Liga BetPlay.

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Kevin Parra – Atlético Nacional. Foto: Getty.

En resumen