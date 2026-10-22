¡Rendido ante la obra de arte! La reacción de James Rodríguez al gol Puskás de Edwin Cardona desde la mitad de la cancha. ¡Mírala!

Ya se le volvió constumbre, pero… Este fue un golazo digno merecedor de estar nominado al premio Puskás del 2026. Edwin Cardona marcó un golazo desde antes de la mitad de la cancha en el partido Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto y James Rodríguez no dudó en reaccionar.

Nacional inició la travesía de cuatro partidos en nueve días con una derrota 1-0 contra Cúcuta Deportivo en la que James fue el segundo mejor calificado con Neider Parra con 7.1 puntos de calificación, según ‘Be Soccer’. Ahora, llegó el momento que Cardona brillara por todo lo alto.

El entrenador Lucas González decidió rotar la nómina, James Rodríguez no fue convocado para el partido contra Deportivo Pasto y vio desde un palco del estadio ‘Atanasio Girardot’ la obra de arte de Edwin Cardona en la Liga Colombiana II-2026. ¡Una joya de la goleada!

La reacción de James al gol Puskás de Cardona desde la mitad de la cancha

El gol de la mitad de la cancha de Cardona. (Foto: Win)

Transcurría el minuto 12 del primer tiempo cuando Juan Manuel Zapata le entregó un balón a Cardona y el ’10’ no lo pensó dos veces. Justo desde la línea de la mitad de la cancha remató y marcó un golazo. Las cámaras de la transmisión no tardaron en mostrar a James Rodríguez, quien soltó un “golazo”, sonrió y empezó a aplaudir.

*Ver video desde 0:40.

🟢🏟️🚀 ¡TIENEN QUE CERRAR EL ESTADIO! ¡GOLAZO DE MEDIA CANCHA CON EL SELLO DE EDWIN CARDONA!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/nwgufk5V6D — Win Sports (@WinSportsTV) October 23, 2026

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¿Cuándo se entrega el premio Puskás 2026?

Con la gran novedad que la FIFA se unió al Consejo de Deportes de Dubái para organizar una nueva ceremonia de premios que reemplazará los galardones ‘The Best’, todo apunta a que a finales del 2026 se realizara esta nueva gala, y ahí se entregaría el premio Puskás 2026.

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