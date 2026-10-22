No nació en Colombia, pero este jugador está esperando la llamada de Néstor Lorenzo.

La Selección Colombia ya alista una convocatoria para jugar en el mes de noviembre. Varios nombres importantes suenan para el equipo nacional, y ahora se reveló que también hasta un jugador que no nació en Colombia está esperando la llamada de Néstor Lorenzo.

El futbolista que ahora mismo se debate entre dos selecciones es Santiago Castañeda, que viene jugando con el Paderborn en la Bundesliga, y que puede jugar con Estados Unidos y Colombia. El futbolista aclaró hace poco que se iría con cualquiera que lo llame.

No obstante, ahora Pipe Sierra y Juan Camilo Ruiz, que el jugador sí está dispuesto a jugar con la mayor de la Selección Colombia y que solo espera que Néstor Lorenzo lo llame. El DT argentino tiene en carpeta a varios futbolista para una convocatoria.

“El país que esté interesado en mí, el primero que me llame y esté listo para convocarme, ese será el que representaré“, comentó en su momento el futbolista. Por lo cual, Castañeda abrió la puerta a Colombia, pero no le cerró esa chance a Estados Unidos.

Santiago Castañeda puede jugar con Colombia. (Foto: Imago)

Castañeda, a nivel de juveniles, ya jugó con la Selección de Estados Unidos. El futbolista ya estuvo utilizando los colores de este equipo en divisiones inferiores y ahora podría moverse a Colombia. El joven jugador de 21 años nació en Tampa, Florida.

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Los números Santiago Castañeda con el Paderborn en esta temporada

En toda la temporada en la Bundesliga, Castañeda ha jugado un total de 7 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles en poco más de 600 minutos. Si Colombia o Estados Unidos lo convoca se sabrá en el mes de noviembre.

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