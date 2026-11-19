El Liverpool de Inglaterra vuelve a fijarse en un jugador de la Selección Colombia, categorías inferiores, como fichaje.

Tal como pasó a inicios de este año, el Liverpool de Inglaterra piensa en otro volante de la Selección de Colombia juvenil como fichaje. Los gigantes de la Premier League tienen en observación a otro canterano colombiano.

Según el medio Sport Witnesses, Miguel Marulanda está en una lista de observación para jugadores a seguir. El delantero centro de 18 años podría ser la siguiente promesa en ir a Anfield, tras brillar en su club y ser tomado en cuenta en la sub 19.

Marulanda tiene su segunda temporada en el primer equipo del Envigado FC de la Serie B. En la primera campaña debutó sin goles en 10 partidos jugados, pero este 2026 es otra historia.

Marulanda tiene 15 goles en 38 partidos y su club está primero, por gol diferencia, en su grupo de la Serie B, por lo que tiene muchas chances de verse en la Liga BetPlay 2027.

El Liverpool no sería el único interesado, el Leeds United de Inglaterra también lo está siguiendo. Al ya tener 18 años, puede ser traspasado directamente a la Premier League.

Los colombianos que buscó el Liverpool en este 2026

Este año, el Liverpool fichó ya a Samuel Martínez, joya de Atlético Nacional por cerca de 1 millón de dólares. Así mismo sondeó a Daniel Muñoz y el regreso de Luis Díaz según medios europeos.

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