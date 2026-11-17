Los hinchas de la Selección Colombia no quedaron contentos con algunos jugadores y están pidiendo que no sean convocados otra vez.

La Selección de Colombia terminó sus dos jornadas de amistosos por la fecha FIFA de noviembre, independientemente de los resultados, algunos nombres salieron cuestionados por parte de los aficionados e incluso piden que no sean convocados para marzo por Néstor Lorenzo.

Le volvieron a dar la oportunidad pero Yaser Asprilla recibió críticas nuevamente, lo apuntaron por dar pases intrascendentes y no ser la variante ofensiva que el equipo necesitaba.

Es uno de los cracks del continente pero Jhon Arias también fue señalado en ataque por falta de juego. “Juega de todo pero no aporta en nada, le falta creatividad”, se leía en las redes.

Es prácticamente dueño del puesto, aún así Luis Suárez sumó otra jornada sin anotar goles y los hinchas piden que adapten jugadores como John Durán como delantero.

Ni los referentes se salvaron, Daniel Muñoz en defensa fue de los más cuestionados por su nulo aporte en ofensiva y errores en tramos importantes contra un rival de menor peso como Chile.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

La Selección de Colombia vuelve a jugar ya la próxima fecha FIFA en febrero y marzo, con dos amistosos a jugarse en Estados Unidos. Los posibles rivales que ya suenan son Brasil, otro rival de CONCACAF y tal vez una selección UEFA.

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Luis Suárez – Selección Colombia. Foto: Getty.

En resumen