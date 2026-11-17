Atlético Nacional ya comienza a planificar la próxima temporada y entre sus posibles refuerzos aparece un nombre que recientemente se sumó a la la Selección Colombia. Según rumores del mercado, el equipo verdolaga tendría interés en Óscar Cortés.
El extremo colombiano estaría en los planes de Atlético Nacional para 2027. Cortés fue convocado recientemente por Néstor Lorenzo para reemplazar a Jaminton Campaz en la Selección Colombia y ya arrancaron los rumores de verlo en la Liga BetPlay.
Según el periodista Pipe Sierra, Óscar Cortés volverá al Rangers de Escocia en diciembre, una vez que termine su préstamo con Huracán de Argentina. El futbolista de 22 años no continuaría en el fútbol argentino y deberá regresar al club dueño de sus derechos deportivos.
Aunque Huracán tendría interés en renovar su préstamo, el Rangers habría establecido un precio de venta cercano a los cinco millones de dólares. Cifra que estaría fuera del alcance del conjunto argentino y también representaría una dificultad económica para Atlético Nacional.
Cortés tendría que regresar a Escocia y esperar por una decisión sobre su futuro, ya que el Rangers podría buscarle un nuevo destino en Europa si no entra en sus planes. El colombiano no juega en su país desde 2023, cuando dejó Millonarios, y desde entonces pasó por el Lens de Francia, el Rangers, Sporting de Gijón de España y Huracán.
Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026
Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.
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Óscar Cortés – Selección de Colombia. y Huracán.
En resumen
- El bombazo que planea el ‘Verdolaga’: De cara al armado de su plantilla para la temporada 2027, Atlético Nacional ha puesto sus ojos en una de las caras frescas de la Selección Colombia; según reportes del mercado, la directiva paisa tiene en carpeta al extremo Óscar Cortés, quien recientemente fue convocado de emergencia por Néstor Lorenzo en reemplazo de Jaminton Campaz.
- Un regreso con morbo desde Escocia: De acuerdo con el periodista Pipe Sierra, el atacante de 22 años finalizará su préstamo en Huracán de Argentina este mes de diciembre y deberá reportarse nuevamente en el Rangers de Escocia; de concretarse su vuelta a la Liga BetPlay, representaría un golpe de alto impacto emocional al tratarse de un canterano y exfigura de Millonarios, club que dejó en 2023 para dar el salto a Europa.
- La barrera de los 5 millones de dólares: El principal obstáculo para el ‘Rey de Copas’ colombiano es netamente financiero; aunque Huracán pretende retenerlo, el cuadro escocés tasó la venta definitiva de sus derechos deportivos en cerca de cinco millones de dólares, una cifra sumamente elevada que complica tanto al club argentino como a las arcas de Nacional.