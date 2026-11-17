Atlético Nacional ya comienza a planificar la próxima temporada y entre sus posibles refuerzos aparece un nombre que recientemente se sumó a la la Selección Colombia. Según rumores del mercado, el equipo verdolaga tendría interés en Óscar Cortés.

El extremo colombiano estaría en los planes de Atlético Nacional para 2027. Cortés fue convocado recientemente por Néstor Lorenzo para reemplazar a Jaminton Campaz en la Selección Colombia y ya arrancaron los rumores de verlo en la Liga BetPlay.

Según el periodista Pipe Sierra, Óscar Cortés volverá al Rangers de Escocia en diciembre, una vez que termine su préstamo con Huracán de Argentina. El futbolista de 22 años no continuaría en el fútbol argentino y deberá regresar al club dueño de sus derechos deportivos.

Aunque Huracán tendría interés en renovar su préstamo, el Rangers habría establecido un precio de venta cercano a los cinco millones de dólares. Cifra que estaría fuera del alcance del conjunto argentino y también representaría una dificultad económica para Atlético Nacional.

Cortés tendría que regresar a Escocia y esperar por una decisión sobre su futuro, ya que el Rangers podría buscarle un nuevo destino en Europa si no entra en sus planes. El colombiano no juega en su país desde 2023, cuando dejó Millonarios, y desde entonces pasó por el Lens de Francia, el Rangers, Sporting de Gijón de España y Huracán.

Los refuerzos de Atlético Nacional para la segunda Liga BetPlay 2026

Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.

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Óscar Cortés – Selección de Colombia. y Huracán.

En resumen