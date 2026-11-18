La Selección de Colombia no dejó buena imagen ante sus hinchas en la doble fecha ante Chile y para la próxima podría haber regresos.

La Selección Colombia cerró la doble fecha FIFA con un empate y una victoria, pero dejó varias dudas en su funcionamiento. La falta de buen juego no pasó desapercibida y los hinchas comenzaron a pedir el regreso de algunos futbolistas para la próxima convocatoria de Néstor Lorenzo.

Una de las principales críticas fue la poca generación de juego en el mediocampo, una falencia que llevó a los aficionados a reclamar nuevamente a Juan Fernando Quintero y James Rodríguez. El segundo, sin embargo, anunció recientemente su decisión de retirarse de la Selección Colombia, por lo que su regreso parece complicado.

Otro nombre que apareció con fuerza entre los pedidos de los hinchas fue el de Sebastián Villa. El extremo colombiano atraviesa un gran momento en Boca Juniors, donde viene de coronarse campeón de Argentina y todavía pelea por conquistar otros tres títulos en este 2026.

El caso de Villa tiene un antecedente particular. Néstor Lorenzo habría tenido interés en convocarlo, pero, según informaron medios colombianos en su momento, la decisión de dejarlo fuera habría sido de la Federación Colombiana de Fútbol.

Además de estos nombres, Colombia podría recuperar a varios futbolistas para la siguiente fecha FIFA. Entre ellos aparecen Álvaro Montero, Carlos Andrés Gómez, Kevin Castaño, Kevin Mier y Kevin Viveros, serían convocados nuevamente.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

La Selección de Colombia vuelve a jugar ya la próxima fecha FIFA en febrero y marzo, con dos amistosos a jugarse en Estados Unidos. Los posibles rivales que ya suenan son Brasil, otro rival de CONCACAF y tal vez una selección UEFA.

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