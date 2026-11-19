Millonarios tiene ya su primer refuerzo para la siguiente temporada, con un nuevo delantero confirmado para 2027.

Millonarios ya trabaja en el armado del plantel para la siguiente temporada, en medio de rumores de salidas y fichajes, confirman el primer refuerzo que tiene el cuadro de Bogotá en el 2027.

Mariano Olsen dio a conocer que Luis Mario Marimón acaba su préstamo con Llaneros FC y regresará a Millonarios en el 2027. Queda ver si Alberto Gamero decide su continuidad o vuelven a prestarlo.

Precisamente la zona de delanteros ya está bien cubierta en Millonarios, con Leonardo Castro, Rodrigo Contreras y Andrey Estupiñán en el plantel. Un cuarto delantero parece inverosímil.

Su continuidad podría depender de las salidas de dos de los mencionados, Millonarios aún debe ejercer la opción de compra por Contreras mientras que Estupiñán fue vinculado con Liga de Quito de Ecuador.

Millonarios buscaría un lateral, un defensa central y un volante como prioridades de fichajes para el 2027, lo que da luces de que el DT está conforme con los delanteros que tiene.

Las estadísticas de Luis Marimón en Millonarios y Llaneros

Luis Marimón jugó 15 partidos esta temporada, sin goles anotados; el año pasado anotó 4 tantos en 27 partidos con Millonarios.

Publicidad

Luis Mario Marimón – Millonarios FC.

En resumen