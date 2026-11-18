Junior de Barranquilla podría fichar a uno de los pre seleccionados de la Selección de Colombia para el Mundial 2026.

Junior de Barranquilla comienza a planificar la temporada 2027 y ya analiza posibles movimientos para reforzar su plantilla. El equipo rojiblanco tendría en carpeta a un futbolista que estuvo en los planes de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia y que podría llegar desde otro club de la Liga BetPlay.

Se trata de Junior Hernández, lateral izquierdo de Deportes Tolima, quien aparece en el radar del conjunto barranquillero. El defensor estuvo en la prelista mundialista de la Selección Colombia y ahora tendría la posibilidad de afrontar un nuevo desafío en su carrera.

La información fue revelada por el periodista Mariano Olsen, quien señaló que existe interés de Junior por incorporar al futbolista. La negociación podría concretarse mediante un intercambio de jugadores entre ambos equipos.

Jannenson Sarmiento sería el elegido para entrar en la operación y pasaría a Deportes Tolima. De esta manera, Junior Hernández podría llegar al aún actual bicampeón local dando a uno de sus jugadores consagrados.

El lateral estuvo en la prelista de la Selección Colombia para el Mundial pero quedó fuera ante la presencia de jugadores con mayor jerarquía como Johan Mojica, Daniel Muñoz entre otros elementos del exterior.

Las estadísticas de Junior Hernández en el Deportes Tolima

Junior Hernández lleva siete años en el Deportes Tolima, suma una Superliga Colombia y un Torneo Apertura y acumula más de 250 partidos en primera división.

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Junior Hernández – Deportes Tolima. Foto: Getty.

En resumen