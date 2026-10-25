Revelan los tres clubes que van por el fichaje de Teo Gutiérrez para el 2027

El delantero colombiano Teo Gutiérrez podría seguir jugando pasando los 41 años de edad y revelaron los tres clubes que lo quieren.

El rumor de que Teófilo Gutiérrez seguirá jugando al fútbol pese a despedirse de Junior de Barranquilla mantiene pendiente a Colombia sobre cuál será su próximo destino. A sus 41 años, el delantero tendría posibilidades de continuar su carrera en 2027 y ya comienzan a sonar algunos clubes como posibles destinos.

En medio de estas versiones, Deportivo Cali, Barranquilla FC y Millonarios FC aparecen como tres posibles destinos para el atacante, todo extraoficialmente. Dos de ellos lo mantendrían en la Liga BetPlay por una temporada más aunque no como titular.

El nombre que más escepticismo genera es el de Millonarios, otro de los grandes del fútbol colombiano. La posibilidad abre interrogantes sobre si el club apostaría por un atacante de mayor recorrido para reforzar su plantilla, cuándo pueden ir por opciones más frescas.

Por su parte, Deportivo Cali ya lo tuvo en sus filas en 2020 y posteriormente fue campeón con el equipo. Barranquilla FC también aparece entre las alternativas: al competir en la segunda división del fútbol colombiano, podría tener más vigencia.

La información sobre el futuro de Teófilo Gutiérrez se hizo viral en Colombia, pero el delantero todavía no ha salido a desmentir estas versiones. Por ahora, se mantiene el reporte sobre su despedida de Junior en diciembre, incluso con un partido de homenaje incluido.

Los títulos de Teo Gutiérrez en el fútbol colombiano

Teo Gutiérrez acumula seis títulos con Junior de Barranquilla interumpidos por una temporada en Deportivo Cali dónde también fue campeón colombiano. También tiene experiencia en España, Turquía, México y Argentina.

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