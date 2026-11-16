Fuego en las finales del FPC. Descubre la brutal advertencia que lanzó Rodrigo Contreras al América de Cali tras clasificar con Millonarios.

Las balotas empezaron a salir y los dioses del fútbol depararon que Millonarios quedara junto a América de Cali, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali, en el Grupo B de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026. Rodrigo Contreras empezó a calentar todo con unas declaraciones picantes, muy picantes.

Con dos lesiones en la misma zona, bíceps femoral izquierdo, Contreras se perdió 42 días en el segundo semestre del fútbol de Colombia en 2026. Obviamente, la cuota de goles bajó a dos anotaciones en la Liga Colombiana II-2026, pero cerró la fase regular siendo la figura de la victoria que aseguró la clasificación a cuadrangulares.

Millonarios le ganó 2-0 a Alianza Valledupar con dos asistencias de Rodrigo Contreras y terminó en la séptima posición de la fase regular de la Liga Colombiana. En los cuadrangulares, se jugará dos veces un partido con tinte de clásico contra América de Cali. El delantero argentino le dejó algo bien claro a los ‘Escarlatas’.

Rodrigo Contreras y un mensaje para calentar el Grupo B de cuadrangulares

Rodrigo Contreras en Millonarios. (Foto: X)

“Arranca una cuenta nueva, como dije creo ninguno quería que Millonarios clasifique. Ahora estamos adentro y ahora tienen que aguantar la presión de un equipo grande como este, así que nada.. Vamos a seguir ir por la final que este equipo se lo merece”, declaró Contreras en zona mixta para empezar a calentar el Grupo B de cuadrangulares.

Así se jugará la primera fecha del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026

Mientras América de Cali debuta en condición de visitante contra Atlético Bucaramanga el viernes 20 de noviembre a las 6:35 P.M, Millonarios jugará ese mismo día a las 8:40 P.M. contra Deportivo Cali en el estadio Palmaseca por la primera fecha del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026.

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