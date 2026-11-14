El fútbol colombiano busca un nuevo campeón del torneo clausura y finalmente se confirmó cómo quedaron los dos grupos de los cuadrangulares para este 2026. La Liga BetPlay busca un nuevo campeón, puesto que, Junior no puede defender el título.
Así quedaron los grupos del cuadrangular final
Grupo A:
- Atlético Nacional
- DIM
- Once Caldas
- Santa Fe
Grupo B:
- América de Cali
- Deportivo Cali
- Atlético Bucaramanga
- Millonarios
Tal parece que el “grupo de la muerte” es el grupo A, puesto que, Atlético Nacional tendrá que jugar dos clásicos contra DIM y también medirse a dos equipos muy complicados como Santa Fe y Once Caldas. El ‘Verde’ fue el primero del torneo.
El grupo B también tendrá el Clásico de Cali, pero a un Millonarios y Bucaramanga expectantes de cualquier oportunidad que les dé el primer lugar de la zona para ir a la final.
¿Cuándo empiezan los cuadrangulares finales?
Oficialmente los cuadrangulares para definir al nuevo campeón del fútbol colombiano se jugarán el siguiente fin de semana, del 20 al 21 de noviembre de 2026.
En síntesis:
- Atlético Nacional, DIM, Once Caldas y Santa Fe integran el Grupo A de los cuadrangulares.
- América de Cali, Deportivo Cali, Bucaramanga y Millonarios conforman el Grupo B de la Liga BetPlay.
- 20 al 21 de noviembre de 2026 iniciarán oficialmente los cuadrangulares finales del torneo clausura.