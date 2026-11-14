El fútbol colombiano busca un nuevo campeón del torneo clausura y finalmente se confirmó cómo quedaron los dos grupos de los cuadrangulares para este 2026. La Liga BetPlay busca un nuevo campeón, puesto que, Junior no puede defender el título.

Así quedaron los grupos del cuadrangular final

Grupo A:

Atlético Nacional

DIM

Once Caldas

Santa Fe

Grupo B:

América de Cali

Deportivo Cali

Atlético Bucaramanga

Millonarios

Tal parece que el “grupo de la muerte” es el grupo A, puesto que, Atlético Nacional tendrá que jugar dos clásicos contra DIM y también medirse a dos equipos muy complicados como Santa Fe y Once Caldas. El ‘Verde’ fue el primero del torneo.

El grupo B también tendrá el Clásico de Cali, pero a un Millonarios y Bucaramanga expectantes de cualquier oportunidad que les dé el primer lugar de la zona para ir a la final.

¿Cuándo empiezan los cuadrangulares finales?

Oficialmente los cuadrangulares para definir al nuevo campeón del fútbol colombiano se jugarán el siguiente fin de semana, del 20 al 21 de noviembre de 2026.

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En síntesis: